Milyonları ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yine nefesleri kesti. Yayınlanan 8. bölümüyle de reytingleri altüst eden ekranların sevilen dizisinde geceye Osman Hoca ile Nefes'in arasında geçen bu diyalog damga vurdu. Teheccüd Namazı'nın ne olduğunu merak eden Nefes'e cevap veren Osman Hoca, milyonlarca izleyeni duygulandırdı. İşte o sözler...SAHNENİN UZUN HALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Nefes sordu, Osman Hoca yanıtladı: "Teheccüd nedir?"15 Mart 2018, Perşembe
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