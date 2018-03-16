Milyonları ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yine nefesleri kesti. Yayınlanan 8. bölümüyle de reytingleri altüst eden ekranların sevilen dizisinde geceye Osman Hoca ile Nefes'in arasında geçen bu diyalog damga vurdu. Teheccüd Namazı'nın ne olduğunu merak eden Nefes'e cevap veren Osman Hoca, milyonlarca izleyeni duygulandırdı. İşte o sözler...
Sen Anlat Karadeniz'de 8. bölüme damga vuran anlar...15 Mart 2018, Perşembe
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