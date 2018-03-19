Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm Fragmanı

"İlk defa deliliğimden korktum!"
Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm Fragmanı18 Mart 2018, Pazar
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm
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- Nefes, Yiğit ile vedalaşıyor!
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- Nefes'ten Tahir'e tokat!
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