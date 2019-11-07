Müge Anlı 7 Kasım 2019 son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetindeki Yunus Kahraman hakkında sıcak gelişme! 07.11.2019 17:40

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, İzmir'deki evinde çekyatın içinde naylonlanmış ve kefenlenmiş bir şekilde bulundu. Gülümser Bulut'un katili kim? Katil kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeyi aktardı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, Müge Anlı 7 Kasım 2019 son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı! 23 yaşındaki gencin katil zanlısı cinayeti itiraf etti! İstanbul'da kaybolan Muhlis Ceylan, Balıkesir'de bulundu! Gülümser Bulut'u en son gören Yunus Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi!

YUNUS KAHRAMAN TUTUKLANDI!

Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor.

67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.