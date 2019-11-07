Müge Anlı Yunus Kahraman son dakika gelişmesini aktardı! Gülümser Bulut'un cesedi çekyatın içinde bulunmuştu
Müge Anlı'da son dakika Yunus Kahraman gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 7 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili baş şüpheli Yunus Kahraman hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? sorusunun cevabına adım adım yaklaşılıyor. 1999 yılında İzmir'de Gülümser Bulut cinayetinin benzeri bir cinayet işleyen Yunus Kahraman tutuklandı! İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı Gülümser Bulut olayındaki Yunus Kahraman hakkında son dakika gelişmesini açıkladı! Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'deki evinin çekyatının içinde kefenlenmiş bir halde bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili olarak adı geçen baş şüpheli Yunus Kahraman tutuklandı. İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınından son dakika gelişmeleri...
MÜGE ANLI'DAKİ YUNUS KAHRAMAN OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
YUNUS KAHRAMAN TUTUKLANDI!
Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor.
67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
MÜGE ANLI'DAKİ YUNUS KAHRAMAN KİMDİR?
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.