Atv Müge Anlı son bölüm izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Sebahat Bayniş'e ne oldu? 11.11.2019 17:19

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 18 Ekim'de kaybolan Sebahat Bayniş'e ne oldu? Arkadaşları suçladı, kayınvalidesi reddetti! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Kasım Atv Müge Anlıson bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

11 Kasım 2019 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert (bugünkü) canlı yayınında; 25 gündür haber alınamayan Sebahat Bayniş bulundu. Bayniş, eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediğini ve korktuğunu ileri sürdü. Müge Anlı, canlı yayında; 3,5 aydır kayıp olan Ali İhsan Güney'in Çanakkale'de bulunduğunu açıkladı. Annelerini arayan Emine ve Büşra'yı teyzeleri ile kavuşturan Müge Anlı, ayrıca 11 milyon fidan toprakla buluşuyor kampanyasına da fidan dikerek destek verdi. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Kasım Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!