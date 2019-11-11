Müge Anlı'yı çileden çıkaran Sevgi Demir olayı! Çocuğunun babasının 8 kadınla olan ilişkisini ortaya çıkardı
Müge Anlı canlı yayınında Sevgi Demir'in anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye'yi çileden çıkardı! Hafta içi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda akıllara durgunluk veren bir olaya tanık oldu Türkiye! Dedektif gibi çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın izini süren Sevim Demir, öğrendiği gerçekler karşısında şoke oldu. Müge Anlı canlı yayınına çıkarak tüm gerçekleri anlatan Sevgi Hanım'ı dinleyenlerin ağzı açık kaldı. Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Ömer Sırtaş'ın foyasını ortaya çıkartırken, 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak bütün gerçekleri anlatmasını istedi. Öyle ki, Demir, bir gün çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına girdi ve farklı bir kadınla olan konuşmalarını gördü. Konuşmaların son derece samimi bir şekilde ilerlediğini gören Demir, 'ömrüm' ve 'seni seviyorum' mesajları üzerine adeta başından vurulmuşa döndü. Eşini o an terk eden Sevgi Demir, olayın peşine düştü ve eşinin 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi. İşte 8 kadınla aynı anda birlikte olan ve iddiaya göre zengin kadınları tercih eden Ömer Sırtaş hakkında şoke eden gelişmeler!
Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye'yi şoke eden bir an yaşandı! Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın şu an evli bir kadınla birlikte olduğunu ve aynı anda 8 kadınla ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Dedektif gibi iz süren Sevgi Hanım'ın anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte 11 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ŞOKE EDEN SEVGİ DEMİR OLAYI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. Öyle ki, bugün ekranlara gelen programda SABAH'tan Dilek Yaman'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı olayın üzerine gidilmeye devam edildi. 31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirirken Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibini de şaşırttı.
Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında adeta beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu.
ÇİLEDEN ÇIKARAN OLAY!
Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında şu sözlerle olayın detaylarını anlattı:
"Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım. "
O andan sonra oğlunun babasınını araştırmaya başlayan Demir, başka kadınlar olduğunu ortaya çıkardı. Ömer'in Selin hanımdan iki çocuğu olduğunu öğrenen Sevgi Demir, toplamda 8 farklı kadından beş çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaştı. Sevgi Demir, sözlerine şu şekilde devam etti;
"Selin hanımla irtibata geçtiğimde o bana başka bir şey anlattı, ben ona farklı bir şey anlattım. Daha sonra bilgileri birleştirdik. Zengin kadınları bulduğunu, daha sonra çocuk yaparak kendine bağladığını ve daha zengin bir kadın bulduğunda ondan da çocuk yaptığını öğrendim. Tek önemsediği şey para... Şu an evli bir kadınla birlikte, maddi imkanı da çok yüksek. Dört numara olan eşini bıraktığını ve hayatında olmadığını anlattı."