Atv Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çember daraldı! Kemal Büyükdeniz'in katili... 18.11.2019 17:55

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, izleyiciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında, 5 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında flaş gelişme! 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz katil dediği kişiyi itiraf etti! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 18 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

14 yaşındaki Yaren ve arkadaşı Işıl bulundu! Kayıp Turgut Özyürek'in yeğeni ve eşi canlı yayında! Öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, korktuğu için mi konuşmuyor? Semra Hanımın hiç görmediği annesi bulundu! 11 Ekim'de Denizli'de kaybolan Adem Tekeş bulundu!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 18 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!