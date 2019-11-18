Müge Anlı'da son dakika itirafı! Kemal Büyükdeniz'in oğlu 'katili söylersem ortalık karışır' demişti... O isim...
Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi! Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden gelişme yaşandı! 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini araştırırken canlı yayında gelen itiraf şoke etti! Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. İşte 18 Kasım Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme...
Müge Anlı canlı yayınında Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında oğlu Yusuf'tan beklenen itiraf geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya çıkan Yusuf Büyükdeniz'in, "Babamın katilini söylersem ortalık karışır" sözleri herkesin aklını karıştırmıştı. Yusuf Bey, Müge Anlı'nın soruları üzerine 18 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında itiraf etti. O isim bakın kimmiş...
Müge Anlı'da araştırılan yaylada işlenen cinayetin katili kim? Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu?
"KATİLİ SÖYLERSEM BAŞIM BELAYA GİRER"
Müge Anlı'nın soruları üzerine 18 Kasım Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti.