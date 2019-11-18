Müge Anlı'da son dakika itirafı! Kemal Büyükdeniz'in oğlu 'katili söylersem ortalık karışır' demişti... O isim...

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu?