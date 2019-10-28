ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz izle 28 Ekim! Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! 28.10.2019 17:52

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman neler anlattı? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, İzmir'de işlenen 2 cinayet ve 1 kayıpta adı geçen Yunus Kahraman'ın ortaya çıkan gerçeklerin ardından yapacağı açıklamalar merak konusu oldu! Son dakika Müge Anlı gelişmeleri ve daha fazlası için 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Arabasında yaşayan Muhittin Sakin bulundu! Mustafa ''Arslan'' kimliğini aldı! Radyo - Tv öğrencilerinden Müge Anlı'ya plaket! Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu! Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Yunus Kahraman, teyzesini mal varlığı için öldürdü mü? Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle Özlem Akusta kaybıyla ilgisi olmadığını ve teyzesi Gülümser Bulut'un katili olmadığını ileri süren Yunus Kahraman'ın elleri her şeyi ele verdi. İşte detaylar...