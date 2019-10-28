Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti! Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulunmuştu! Görüntüsü ortaya çıktı...
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te karşı karşıya gelen tarafar arasında neler yaşandı? 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulunan Gülümser Bulut'un katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, taraflar karşı karşıya geldi. Avukatların da yer aldığı 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu olay yeri fotoğraflarını gösterdi. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜSÜ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.