Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle: Canlı yayınında esrarengiz olay! Kemal Büyükdeniz'e ne oldu? 13.11.2019 17:56

Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından Armutkırı'ndaki ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 13 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

5 yaşındaki Hilal İstanbul'da bulundu! Annesinin kaçırıldığını iddia ettiği Ebru Hanım canlı yayında! Hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, silahla öldürüldü! Eşi ve oğlu cinayeti kimin işlediğini biliyor mu?

Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından Armutkırı'ndaki ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 13 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!