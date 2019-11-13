Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme: Katili söylersem ortalık karışır!
Müge Anlı canlı yayınındaki Kemal Büyükdeniz'in ölümü hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayında şoke eden gerçekleri paylaştı. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 75 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! İşte 13 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu. 13 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz hakkında şoke eden bir iddia ortalığı karıştırdı! İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!
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48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 87 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkiinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
Müge Anlı ekibi Kemal Büyükdeniz'in amcası Fuat Büyükdeniz'le konuştu. Öldürülen Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un o gün cinayet şüphelisi olarak ifade vermeye götürüldüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Hanım'ın eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakin bir tavır sergilediğini üzüntülü görünmediğini iddia etti. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını anlattı.
Kemal Büyükdeniz'in kardeşi Arzu Büyükdeniz ile röportaj yaptık. Yeğeni Yusuf Şimşek'in kız kaçırma olayıyla ilgili konuştu. Babasının bu olayı sert bir tepki gösterdiği için Yusuf'un babasını öldürdüğüne yönelik söylentilerin olduğunu açıkladı. Öldürülen ağabeyinin evinde çocuklarıyla sürekli olarak tartıştığını sözlerine ekledi.
Ayrıca ağabeyinin baldızıyla tartıştığı günü de anlattı. Kemal Büyükdeniz'in baldızı tarafından ölümle tehdit edildiğini duyduklarını ileri sürdü.
Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu.