Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 8 Kasım! Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine ulaşıldı mı? 08.11.2019 16:56

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan Nilgün (Nalan) Şimşek olayında sıcak gelişmeler yaşandı! Küçük oğlu, babası Mustafa Şimşek'in annesi Nilgün (Nalan) Şimşek'in kafasını yere vura vura öldürdüğünü ifade etmişti. Küçük çocuğun, Mustafa Şimşek'in Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedini gömdüğü yeri anlatması üzerine Müge Anlı ekibi bölgeye ulaştı. Peki Nilgün (Nalan Şimşek)in cesedi bulundu mu? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 8 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Peki öldüğü düşünülen Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine ulaşıldı mı?

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAN DONDURAN İFADESİ

"Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik.Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. Neden burayı kazdın diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."