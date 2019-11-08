Müge Anlı, Mustafa Şimşek ve Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası hakkındaki gerçekle şoke oldu: O fotoğraflar yayınlanırsa...
Müge Anlı'daki Mustafa Şimşek hakkında ortaya atılan iddialar şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı ekibinden Kebriye Hanım, canlı yayında Mustafa Şimşek'in sözlerini açıklayınca Müge Anlı şoke oldu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ortaya çıkan gerçekler akılalır gibi değil... Mustafa Şimşek, Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası Neslihan Akgün ile fotoğrafları olduğunu ve yayınlanırsa gerçeklerin bambaşka olduğunun anlaşılacağını ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşu Öznur Demir'in sözleri stüdyodakileri bir kez daha şoke etti.
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ilgili ortaya çıkan detaylar şoke etmeye devame diyor. 37 yaşındaki Şimşek, eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldü mü? Önce 'tedavi olmak için Almanya'ya gitti' dedi, sonra 'öldü' dedi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA MUSTAFA ŞİMŞEK GELİŞMESİ! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
8 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Mustafa Şimşek'in sözleri kafaları karıştırdı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Ancak komşuların Nilgün Hanım'ın ailesine baş sağlığı dilemesiyle olay esrarengiz bir hal almaya başladı.
Mustafa Şimşek, Müge Anlı ekibine, "Neslihan yalan söylüyor, doğruları anlatmıyor. Birlikte fotoğraflarımız var. O fotoğraflar yayınlarsa farklı bi boyutta ilişkimiz olduğunu göreceksiniz. Neslihan benimle evlenmek istiyordu ancak ben evlenmeyi kabul etmediğim için o programa çıktı." dedi. Müge Anlı bu bilgiyle şoke oldu.
Müge Anlı ekibinin verdiği bu bilgiler üzerine olayın ortaya çıkması için harekete geçen komşu Öznur Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Öznur Hanım, "Nalan (Nilgün) Şimşek bana ablası Neslihan ile eşinin arasının çok iyi olduğunu söylüyordu. Normalde ablam kimseyle temas etmez ama Mustafa ile el şakaları bile yapıyordu." dedi.
Neslihan Hanım iddiaları kabul etmezken Öznur Hanım, "Nalan (Nilgün) ablasını evden kovdu, o sırada annesi yoktu orada. Nalan (Nilgün) gittikten sonra Neslihan ablaya Mustafa'dan uzak durmasını söyledim. Hatta Mustafa Bey cezaevine girdiği sırada oraya ziyarete gitmemesini de söyledim." şeklinde sözlerine devam etti.