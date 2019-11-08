Müge Anlı, Mustafa Şimşek ve Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası hakkındaki gerçekle şoke oldu: O fotoğraflar yayınlanırsa...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ilgili ortaya çıkan detaylar şoke etmeye devame diyor. 37 yaşındaki Şimşek, eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldü mü? Önce 'tedavi olmak için Almanya'ya gitti' dedi, sonra 'öldü' dedi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA MUSTAFA ŞİMŞEK GELİŞMESİ! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!