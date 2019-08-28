Kimse Bilmez 11. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle 28.08.2019 00:19

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez'in son bölümünde Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır... Kimse Bilmez dizinin 11. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır. Kardeşler, Takacı'nın tuzağından kurtulabilecek mi?