Kimse Bilmez 2. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm kesintisiz izle 19.06.2019 00:37

ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı Heyecan dolu yeni bölümde Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Kimse Bilmez 2. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

DUYGU NE YAPACAK?

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir.

BÜYÜK SIRRIN KAPILARI ARALANACAK MI?

Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.