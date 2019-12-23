Kimse Bilmez 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak? 23.12.2019 16:04

ATV'de Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 27. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor? Öte yandan Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu'ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot'u atlatabilecek mi?