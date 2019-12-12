Kimse Bilmez 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Seni bir daha ailemin yanında görürsem bedelini çok ağır ödersin! 12.12.2019 12:14

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kimse Bilmez dizisinin 26. yeni bölüm 2. fragmanı "Seni bir daha ailemin yanında görürsem bedelini çok ağır ödersin!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez'in 26. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölüm 2. fragmanı...

