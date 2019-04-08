Hercai 4. son bölüm full tek parça izle! 08.04.2019 00:03

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'nin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Kısa sürede dikkat çeken dizide Miran'ın Reyyan'ı vurması herkesi şaşırttı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Hercai 4. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yeni dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Miran ve Reyyan arasında yaşanan kavga ve aşk ikilemi geceye damgasını vurdu. Miran'ın vurulması izleyicileri şaşırtıyor.

HERCAİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor.

HAZAR KIZINI ARIYOR

Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı!

MİRAN, REYYAN'I KURTARIYOR

Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan lozono Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor. Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var.

REYYAN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ! MİRAN VURULUYOR

Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor! Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor.