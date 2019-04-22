Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 1. fragmanı izle

"Adnan benim oğlum mu, Yılmaz'ın mı?"
Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin Perşembe akşamları zirveyi kimseye kaptrmayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölümde Demir'in kafası iyice karışıyor. Çukurova son bölümde "Adnan senin oğlun değil" diyen Züleyha, Demir'i büyük bir çıkmaza sürükledi. Bu işin peşini bırakmayacak olan Demir, gerçeklerle yüzleşecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Atv'de!
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