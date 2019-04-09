Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle 09.04.2019 16:35

"Senin o karın, alıp çocuğunu Yılmaz'a kaçtı!"

Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin zirveyi kaptırmayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümde neler olacak? Yılmaz her şeyi öğreniyor mu? Demir, oğlu Adnan'ı da alıp Yılmaz'ın evine kaçan Züleyha'yı derinden yaralıyor. Adnan'ı yurt dışına gönderen Demir'i annesi Hünkar teselli etmeye çalışıyor. Bu sırada Yılmaz, Müjgan ve Züleyha arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Züleyha ise oğlundan uzak kalışı ile canına kıymak istiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm 2. fragmanı...