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Karabük’te sokak ortasında kavga! İki kadın birbirine girdi: Yere yatırıp sopayla darbetti!

Karabük’te sokak ortasında kavga! İki kadın birbirine girdi: Yere yatırıp sopayla darbetti!

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Karabük’te iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak meydan kavgasına dönüştü. Kadınlardan birinin diğerini yere yatırarak sopayla ağır şekilde darsettiği dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Aldığı şiddetli darbe izleriyle yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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