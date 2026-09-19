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İstanbul Park'ın unutulmaz şampiyonu Felipe Massa İstanbul'da tarihi ve gastronomiyi keşfetti!

İstanbul Park'ın unutulmaz şampiyonu Felipe Massa İstanbul'da tarihi ve gastronomiyi keşfetti!

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Formula 1 tarihinin efsane isimlerinden Brezilyalı pilot Felipe Massa, yarıştığı dönemde damga vurduğu İstanbul’a yıllar sonra yeniden geldi. İstanbul Park'ta düzenlenen üç Grand Prix'nin tamamını kazanarak "King of Istanbul" unvanını alan efsane yarışçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan özel program kapsamında kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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