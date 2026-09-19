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Kaşif Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümü: Soruşturma Dosyasına Yeni Görüntüler Girdi

Kaşif Kozinoğlu'nun Şüpheli Ölümü: Soruşturma Dosyasına Yeni Görüntüler Girdi

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı yeni görüntüler girdiği öğrenildi. SABAH’ın ulaştığı kayıtlarda, Kozinoğlu’nun fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur’un yer aldığı anlar ortaya çıktı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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