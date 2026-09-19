Kırıkkale'de boş arazide hareketsiz bulunan Erkan Düz hayatını kaybetti: 2 gözaltı!
Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boş bir arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından genç adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam