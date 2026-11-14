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Hollanda 7-0 öne geçti! Donyell Malen farkı yediye çıkardı
Hollanda 7-0 öne geçti! Donyell Malen farkı yediye çıkardı
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 00:21
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Hollanda, Yunanistan karşısında farkı yediye çıkardı. Denzel Dumfries'in asistinde Donyell Malen'in attığı golle skor 7-0 oldu.
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