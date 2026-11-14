UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1.78 promil alkollü çıktı

Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1.78 promil alkollü çıktı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda gece saatlerinde 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışan iki otomobilin savrulmasının ardından arkadan gelen motosikletin de kazaya dahil olmasıyla 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Batuhan S.’nin 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Hollanda-Yunanistan maçında skor 2-0 oldu! Gol Tijani Reijnders'den geldi
Hollanda-Yunanistan maçında skor 2-0 oldu! Gol Tijani Reijnders'den geldi
Hollanda-Yunanistan maçında gol perdesini Summerville açtı! İşte Hollanda'yı öne geçiren gol
Hollanda-Yunanistan maçında gol perdesini Summerville açtı! İşte Hollanda'yı öne geçiren gol
İstanbul'da şiddetli rüzgâr alarmı! Çatı uçtu, ağaç devrildi: 7 araç zarar gördü
İstanbul'da şiddetli rüzgâr alarmı! Çatı uçtu, ağaç devrildi: 7 araç zarar gördü
Kars Sarıkamış'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Kars Sarıkamış'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle