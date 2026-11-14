Bursa'da gece yarısı 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı: Sürücü 1.78 promil alkollü çıktı
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda gece saatlerinde 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışan iki otomobilin savrulmasının ardından arkadan gelen motosikletin de kazaya dahil olmasıyla 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Batuhan S.’nin 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam