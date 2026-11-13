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Hollanda'dan gol yağmuru! Jurrien Timber skoru 5-0'a taşıdı
Hollanda'dan gol yağmuru! Jurrien Timber skoru 5-0'a taşıdı
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 23:59
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 00:00
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Hollanda, Yunanistan karşısında farkı beşe çıkardı. Donyell Malen'in asistinde golü bulan Jurrien Timber, takımının beşinci golünü kaydetti.
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