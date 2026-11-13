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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin 5 motosiklet ve 3 araca çarptığı anlar kamerada

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin 5 motosiklet ve 3 araca çarptığı anlar kamerada

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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 motosiklet ile 3 araca çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde, aracın taşıtlara peş peşe çarptığı, etrafa parçaların savrulduğu ve bir toz bulutu oluştuğu görüldü. Öte yandan, kazada yaralanan bir kişiyi hastaneye ulaştırmak üzere hareket eden ambulansın da başka bir park halindeki araca çarptığı bildirildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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