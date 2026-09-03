Ümraniye'de otomobil şarampole devrildi: Sürücü Mehmet A. yaşamını yitirdi
İstanbul Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil şarampole devrilip ters döndü. Gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, ters dönen aracın altında kalan sürücü Mehmet A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi
Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye ilçesi İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. idaresindeki 34 MHZ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi ve ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.'yı çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracın altından çıkarılan Mehmet A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.