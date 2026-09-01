Muğla'da kadın cinayeti ve intihar! Eski sevgilisini katledip aynı silahla yaşamına son verdi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan restoran işletmecisi Berfin Zelal Kaya'nın evine giren polis ekipleri, dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya'nın, Kaya'yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Haber Alamayan Yakınları İhbarda Bulundu
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56. Cadde'de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Menteşe'de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Çilingirle Girilen Evde Acı Manzara
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'yı başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemelerde Mehmet Akkaya'nın, ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla vurduğu, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği saptandı.
Cenazeler Morga Kaldırıldı
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Kaya ve Akkaya'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.