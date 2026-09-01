Giriş Tarihi: 01 Eylül 2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 16:05

Haber Alamayan Yakınları İhbarda Bulundu

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56. Cadde'de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Menteşe'de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çilingirle Girilen Evde Acı Manzara

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'yı başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemelerde Mehmet Akkaya'nın, ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla vurduğu, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği saptandı.

Cenazeler Morga Kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Kaya ve Akkaya'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.