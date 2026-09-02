Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 11:43

Kapıda Anahtar Bulundu

Olay, saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Yüksekten düşme ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin rezidans içerisinde yaptığı incelemelerde, 14. kattaki 122 numaralı dairenin kapısının üzerinde anahtar olduğu görüldü. Dairedeki kişisel eşyalardan ölen kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul (26) olduğu tespit edildi. Oğul'un daireyi çevrimiçi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve akşam saatlerinde adrese giriş yaptığı saptandı.

Düşme Anı ve Sonrasındaki Panik Kamerada

Nisa Nur Oğul'un 14. katın balkonundan avluya düştüğü anlar ile sonrasında yaşananlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, genç kızın düşmesinin hemen ardından iki erkeğin avluya koşarak Oğul'un durumunu kontrol ettiği ve büyük panik yaşadığı görüldü.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı çalışmalarının ardından Nisa Nur Oğul'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.