CANLI YAYIN
Geri
Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: Köy muhtarı Medet Tüysüz yaşamını yitirdi

Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: Köy muhtarı Medet Tüysüz yaşamını yitirdi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haber ilçede büyük üzüntü yaratırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Devrildi

Olay, sabah saatlerinde Yusufeli ilçe merkezi ile Avcılar köyünü bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden köye doğru seyir halinde olan Avcılar köyü muhtarı Medet Tüysüz yönetimindeki 08 AY 397 plakalı kamyonet, köye yaklaşık 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muhtar Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içindeki muhtar Medet Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemeler ve savcılık talimatının ardından otopsi yapılmak üzere Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Silivri'de batan geminin sahibi konuştu: "Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir"
Silivri'de batan geminin sahibi konuştu: "Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir"
Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi
Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi
Ankara'da markette silahlı kavga: O anlar kamerada
Ankara'da markette silahlı kavga: O anlar kamerada
Suriye ordusu SDG'nin kuluçka merkezi Haseke'ye tekbirlerle girdi
Suriye ordusu SDG'nin kuluçka merkezi Haseke'ye tekbirlerle girdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle