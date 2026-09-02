Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 14:12

Kontrolden Çıkan Kamyonet Şarampole Devrildi

Olay, sabah saatlerinde Yusufeli ilçe merkezi ile Avcılar köyünü bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden köye doğru seyir halinde olan Avcılar köyü muhtarı Medet Tüysüz yönetimindeki 08 AY 397 plakalı kamyonet, köye yaklaşık 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muhtar Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içindeki muhtar Medet Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemeler ve savcılık talimatının ardından otopsi yapılmak üzere Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.