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Adana'da kavşakta kaza: Minibüs şoförü öldü 3 kişi yaralandı

Adana'da kavşakta kaza: Minibüs şoförü öldü 3 kişi yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda otomobille çarpışarak devrilen yolcu minibüsünün şoförü Osman Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 yolcu ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dönüş Yapmak İsteyen Minibüse Çarptı

Olay, sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican Yetim yönetimindeki 01 AES 900 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve Büyükmangıt Mahallesi kavşağına dönüş yapmak isteyen Osman Ulaş idaresindeki 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrilirken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs Sürücüsü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, devrilen minibüsün sürücüsü Osman Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüsteki yolculardan Ömer Geçkin ve Hakan Ülgen ile otomobil sürücüsü Alican Yetim yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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