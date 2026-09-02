Çekmeköy’de yarış yapan sürücülere 138 bin lira ceza

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 16:27

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YARIŞ YAPTILAR

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, Otoyol Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Sürücülerin motosikletle tehlikeli manevralar yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücülere toplam 138 bin lira para cezası uygulandı.

EHLİYETLERİNE 2 YIL EL KONULDU

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin sürücü belgelerine 2 yıl süreyle el konuldu.

2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında 1 otomobil ile 1 motosiklet trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.