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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 12:13
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Karaman Cedit Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Vehbi Öz, hastanede hayatını kaybetti.
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