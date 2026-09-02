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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Karaman Cedit Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Vehbi Öz, hastanede hayatını kaybetti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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