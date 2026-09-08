Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 18:58

SUSURLUK'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Susurluk-Bandırma kara yolunun Göbel Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U. idaresindeki 45 BBF 732 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, M.S.B. yönetimindeki 34 PTK 889 plakalı araçla çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, S.U. ile aynı araçta bulunan S.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü M.S.B. ağır yaralandı. M.S.B'nin kızı E.G.B. ise kazada hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.U. ve M.S.B'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. S.Ç. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TRAFİK YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle Susurluk-Bandırma kara yolunun bir bölümü bir süre trafiğe kapandı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.