Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 15:24

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi 4 turda tamamlandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, dördüncü turda 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

SEÇİM YENİDEN YAPILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos 2026'da yapılan başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos 2026 tarihli kararıyla bu seçime ilişkin 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2 Eylül 2026 tarihli kararıyla reddedildi.

Yargı sürecinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında başkan vekilini yeniden seçmek üzere toplandı. Meclis, 5 Eylül'deki toplantıda gerekli toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelemişti.

İLK İKİ TURDA 2/3 ÇOĞUNLUK ARANIYORDU

Bugün gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken, CHP/Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci turda Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin 42 üyesi bulunuyor. İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, yani 28 oy aranıyor. Bu sayı sağlanamadığı için seçim üçüncü tura taşındı.

ÜÇÜNCÜ TURDA 23 OYA ULAŞTI

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı.

42 üyeli mecliste salt çoğunluk 22 oy olduğu için Gültekin, üçüncü turda gerekli çoğunluğu sağladı.

Ancak üçüncü turdaki bazı oylara itiraz edilmesi nedeniyle seçim dördüncü tura taşındı. Böylece başkan vekilliğine ilişkin kesin sonuç dördüncü turda netleşti.

4. TURDA SONUÇ KESİNLEŞTİ

Dördüncü ve son turda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.

Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

MECLİS ARİTMETİĞİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın 21, CHP/Yeni Parti grubunun ise 21 üyesi bulunuyor.

Gültekin'in ikinci turda 22, üçüncü ve dördüncü turlarda ise 23 oy alması, Cumhur İttifakı'nın meclisteki 21 kişilik üye sayısının üzerinde destek aldığını gösterdi.

SEÇİM ANLARI KAMERADA

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde oyların kullanıldığı, sayımın yapıldığı ve sonucun açıklandığı anlar kameraya yansıdı. Seçim sürecine ilişkin detaylar ve görüntüler haberimizde yer alıyor.