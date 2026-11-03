Sakarya Adapazarı'nda şantiye yangını: İşçi konteynerleri kül oldu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Korucuk Mahallesi'ndeki alanda kısa sürede büyüyen alevler yatakhane olarak kullanılan konteynerleri tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ve 21 personel ile saat 19.27 itibarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam