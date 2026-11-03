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Adapazarı'nda ışıklarda hafriyat kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Güvey can verdi

Adapazarı'nda ışıklarda hafriyat kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Güvey can verdi

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde öğle saatlerinde acı bir trafik kazası meydana geldi. Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2'nci Geçit ışıklarında seyir halinde olan H.S. idaresindeki hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Mustafa Güvey’e çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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