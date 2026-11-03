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Zeytinburnu'nda 34 yıllık binanın balkonu çöktü! 17 daire tahliye edildi

Zeytinburnu'nda 34 yıllık binanın balkonu çöktü! 17 daire tahliye edildi

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İstanbul Zeytinburnu'nda 1992 yılında yapılan 4 katlı binanın en üst katındaki balkon çöktü. Alt katlardaki balkonların da zarar gördüğü olayın ardından 17 daireli bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 1992 yılında yapılan 4 katlı binanın en üst katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar alt katlardaki balkonlara da zarar verdi. İçinde 17 daire bulunan bina tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binanın durumuna ilişkin kararın, alınacak karot örneklerinin incelenmesinin ardından verilmesi bekleniyor. Binada yaşayan Gürcan Ersoy, olay sırasında duyduğu gürültüyü deprem sandığını ve çatı kısmında uzun süredir eğiklik bulunduğunu söyledi.

İstanbul Zeytinburnunda 34 yıllık binanın balkonu çöktü! 17 daireli binada büyük panik: Deprem sandık
İstanbul Zeytinburnu'nda 34 yıllık binanın balkonu çöktü! 17 daireli binada büyük panik: Deprem sandık
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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