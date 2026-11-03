Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 17:22

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 1992 yılında yapılan 4 katlı binanın en üst katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar alt katlardaki balkonlara da zarar verdi. İçinde 17 daire bulunan bina tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binanın durumuna ilişkin kararın, alınacak karot örneklerinin incelenmesinin ardından verilmesi bekleniyor. Binada yaşayan Gürcan Ersoy, olay sırasında duyduğu gürültüyü deprem sandığını ve çatı kısmında uzun süredir eğiklik bulunduğunu söyledi.



