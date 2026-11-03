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Düzce'de direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çıktı: Hayatını doktor kurtardı

Düzce'de direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çıktı: Hayatını doktor kurtardı

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Düzce'de Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta 81 EG 425 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirerek aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görerek hemen yardıma koşan vatandaşların yanı sıra, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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