Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 18:21

Mardin'in Nusaybin ilçesi Akçatarla Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde yol çalışması sırasında kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, işçilere ait kamyonete çarptıktan sonra savrularak yolda çalışan işçilere çarptı. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi ve sağlık durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.