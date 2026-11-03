Mardin Nusaybin 'de otomobil yol çalışmasındaki işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışması yapan işçilere ait kamyonete çarpan otomobil, ardından işçilere çarptı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Sağlık durumu ağır olan otomobil sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Akçatarla Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde yol çalışması sırasında kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, işçilere ait kamyonete çarptıktan sonra savrularak yolda çalışan işçilere çarptı. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Yaralı işçi ve sağlık durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam