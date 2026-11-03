Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 17:39

Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi'nde dağlardan gelen sel suları, aracıyla ilerleyen Kamuran Kaplan'ı sürükledi. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen araç bir ağaca çarparak durdu. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan Kaplan, akıntıya kapılmamak için ağaca tutundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Akyaka Jandarma ekipleri Kaplan'ı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kaplan, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.