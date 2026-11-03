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Muğla Ula'da sel sularına kapılan Kamuran Kaplan, ağaca tutunarak hayatta kaldı

Muğla Ula'da sel sularına kapılan Kamuran Kaplan, ağaca tutunarak hayatta kaldı

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Muğla'nın Ula ilçesinde sel sularına kapılan araç yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Araç bir ağaca takılarak dururken, kendi imkânlarıyla araçtan çıkan Kamuran Kaplan kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi'nde dağlardan gelen sel suları, aracıyla ilerleyen Kamuran Kaplan'ı sürükledi. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen araç bir ağaca çarparak durdu. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan Kaplan, akıntıya kapılmamak için ağaca tutundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Akyaka Jandarma ekipleri Kaplan'ı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kaplan, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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