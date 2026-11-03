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İzmir Konak'ta lisede palmiye ağacını ateşe verdiler! Görüntüler tepki çekti

İzmir Konak'ta lisede palmiye ağacını ateşe verdiler! Görüntüler tepki çekti

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İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede, okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren bir grup öğrencinin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Alevlerin önünde gülerek poz veren öğrencilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan palmiye ağacı ateşe verildi. Kimliği belirsiz bir grup öğrencinin, yanan ağacın önünde gülerek poz verdiği ve cep telefonlarıyla video çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde öğrencilerin "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadelerini kullandığı duyuldu. Öğrencilerin yanan ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiği anlar da kayıtlara yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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