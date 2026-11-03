Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 18:30

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan palmiye ağacı ateşe verildi. Kimliği belirsiz bir grup öğrencinin, yanan ağacın önünde gülerek poz verdiği ve cep telefonlarıyla video çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde öğrencilerin "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadelerini kullandığı duyuldu. Öğrencilerin yanan ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiği anlar da kayıtlara yansıdı.