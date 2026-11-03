Manisa'da hafif ticari araç park halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, hafif ticari aracın yol kenarındaki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bülent D. yönetimindeki 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, kanal açma çalışmasında kullanılan park halindeki ekskavatöre çarptı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam