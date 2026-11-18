Trabzon Yomra’da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Aydın Can hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Trabzon’un Yomra ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Aydın Can hayatını kaybetti, B.T. ve M.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TRABZON YOMRA'DA KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Trabzon'un Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Aydın Can hayatını kaybederken, B.T. ve M.K. yaralandı.
DİREKSİYON HâKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, dün akşam saatlerinde Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada yaralanan B.T. ve M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.