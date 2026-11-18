Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 11:33

TRABZON YOMRA'DA KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Trabzon'un Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Aydın Can hayatını kaybederken, B.T. ve M.K. yaralandı.



DİREKSİYON HâKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan B.T. ve M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.