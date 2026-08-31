Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı
İstanbul Karaköy'de bindiği takside sürücü ve iki kadın tarafından kapıları kilitlenerek tuzağa düşürülen Kanadalı turist Alex Soliman, film sahnelerini aratmayan bir dehşet yaşadı. Üzerindeki 6 bin 500 lirası alınan ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekilen turist, parasını geri istemesi üzerine kadınlardan biri tarafından bıçakla yaralandı. Yaşanan skandal anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam