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Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı

Karaköy'de Kanadalı turiste takside gasp ve bıçaklı saldırı

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İstanbul Karaköy'de bindiği takside sürücü ve iki kadın tarafından kapıları kilitlenerek tuzağa düşürülen Kanadalı turist Alex Soliman, film sahnelerini aratmayan bir dehşet yaşadı. Üzerindeki 6 bin 500 lirası alınan ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekilen turist, parasını geri istemesi üzerine kadınlardan biri tarafından bıçakla yaralandı. Yaşanan skandal anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Karaköy’de dehşet: Kanadalı turisti takside gasp edip bıçakladılar iddiası
Karaköy’de dehşet: Kanadalı turisti takside gasp edip bıçakladılar iddiası
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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