İzmir Karşıyaka'da pitbull saldırısı: 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu
İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi’nde 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, sokakta tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, fırından evine dönen 5 çocuk annesi Ayşe Ortan’a ve teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Saldırı sırasında araya giren vatandaşların müdahalesine rağmen sağ işaret parmağı kopan Ortan, kaldırıldığı hastanede iki kez ameliyat edilse de parmağını kaybetti.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam